LeBron James sezon hakkında konuştu: Kariyerimin en önemli 23 maçı

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, normal sezonda kalan 23 maçın, kariyerinin en önemli maçları olduğunu söyledi.

"KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ 23 MAÇI"

James, sezonun bitmesine kalan 23 maçı, Lakers ekibi play-off mücadelesi verdiğinden ötürü, normal sezon kariyerinin şimdiye dek olan en önemli bölümü olarak nitelendirdi: "Normal sezon maçları anlamında kariyerimin en önemli 23 maçı. Benim düşüncem böyle, umarım takımdaki çocuklar da aynı zihniyete sahip olurlar. Umarım bu 23 maçlık playoff yarışında her maç yanlarında olabilirim."

Bu sezon şu ana dek 14 maç kaçıran LeBron, son dönemde ayak bileğinden geçirdiği sakatlık sebebiyle üç maç kenarda oturmasının yanı sıra, geçtiğimiz geceki All-Star maçında elinden sakatlanmasıyla ikinci yarıda forma giymemişti.