Lösemiyle ilgili önemli keşif

NTV’nin haberine göre; Yapılan araştırma göre; Bağışıklık sistemlerini enfeksiyonlara karşı hazırlamak için bebeklerin hayatlarının erken dönemlerinde diğer çocuklarla sosyalleşmelerine izin vermenin önemini vurguladı.

İngiltere'de bilim insanları çocuklardaki en yaygın kanser türü olan akut lenfoblastik lösemi (ALL) hakkında önemli bir keşif yaptığı bildirildi.

Araştırmacılar, kanserin anne karnına kadar izlenebileceğini ancak grip gibi yaygın bir çocukluk çağı hastalığı olmadan ölümcül hastalığın ortaya çıkmayacağını keşfetmesi umutlandırdı. Bu nedenle uzmanlar ebeveynlere çocuklarının bağışlılıklarını güçlendirme ve onların sosyalleşmelerine izin vermeleri çağrısında bulundu.

İngiltere’deki Londra Kanser Araştırmaları Enstitüsü'ndeki (ICR) uzmanlar, bebeklerin anne karnında lösemi riskini geliştirdiğini, ancak grip gibi viral veya bakteriyel bir enfeksiyon şeklindeki ikinci bir ‘vuruş’ olmadan kanseri geliştirmeyeceğini buldu.

ÇOCUKLARLA SOSYALLEŞMELERİNE İZİN VERMENİN ÖNEMİ

Araştırmacılar, Leukaemia adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında çocuklarda en yaygın kanser türü olan akut lenfoblastik lösemiyi (ALL) başlangıçta yalnızca birinde gelişen ikiz çocukları inceledi. Tek yumurta ikizlerinde; kardeşlerden birinde zaten hastalık varsa diğer kardeşin lösemi geliştirme olasılığının yaklaşık yüzde 15-25 daha fazla olduğu görüldü.

Araştırma, bağışıklık sistemlerini enfeksiyonlara karşı hazırlamak için bebeklerin hayatlarının erken dönemlerinde diğer çocuklarla sosyalleşmelerine izin vermenin önemini vurguladı.

Bilim insanları, ikiz çocukları 15 yıl boyunca takip etti ve yüksek riskin yalnızca tek yumurta ikizlerinin doğumdan önce tek bir plasentayı paylaşmaları durumunda geçerli olduğunu buldu.

Tek yumurta ikizlerinin yaklaşık yüzde 60'ı rahimde aynı plasentayı paylaşırken bulgular löseminin rahime kadar izlenebileceğini doğruladı. Ancak araştırmacılar, klinik olarak sessiz hücrelerin, muhtemelen yaygın çocukluk enfeksiyonlarından kaynaklanan doğum sonrası bir ‘vuruş’ olmadan kansere dönüşemeyeceğini açıkladı.

Çalışmanın yazarlarından Prof. Dr. Mel Greaves, “Bu yeni bulgular, lösemi öncesi hücreler ikizlerin ortak kan kaynağı yoluyla yayıldığında, hastalığın rahime kadar izlenebileceğini doğruluyor. Şimdiye kadar bir sır olarak kalan şey, bazen neden sadece bir ikize lösemi teşhisi konduğuydu. Rahimdeki genetik değişikliklere neyin yol açtığını hala kesin olarak bilmiyoruz, ancak genetik değişikliklerin ikinci aşamasının yaygın çocukluk enfeksiyonları tarafından tetiklendiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan, akut lenfoblastik lösemi, çocuklardaki lösemi vakalarının yüzde 80'ini oluşturan en yaygın çocukluk kanseri türünü oluşturuyor. Araştırmacılar, şimdi doğumdan sonra ikinci enfeksiyon kaynaklı hastalıklara odaklandıklarını dile getirdi.

Bilim insanları, bağırsakları güçlendirmenin çocukları hastalıklara karşı koruyabileceğini aktardı. Bağırsak mikrobiyomunun, kanser öncesi hücrelere sahip olsalar bile çocukları gelişmekte olan lösemiye karşı korumada önemli bir rol oynayabileceğini bildirdiler.

Greaves, “Akut lenfoblastik lösemiyi (ALL) sezaryen doğum, emzirme eksikliği ve bebeklik döneminde sosyal temasların azlığı ile artar. Tersine, bebeklik döneminde oyun gruplarına katılım koruyucudur. Dolayısıyla, bir dereceye kadar risk, tıbbi müdahale olmaksızın değiştirilebilir” tavsiyesinde bulundu.