Louis van Gaal 19 yıl sonra eski takımına geri döndü

Hollanda Ligi’nde alınan kötü sonuçların ardından 15. Sıraya çakılan Ajax alınan Futbol direktörü Sven Mislintat'la yolların ayrıldığını ve danışmanlık görevi için Louis van Gaal ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada bu sezon alınan kötü sonuçlara son verebilmek için deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Louis van Gaal, 1991-97 yılları arasında teknik direktör olarak görev yaptığı Ajax'ta 3 lig şampiyonluğunun yanı sıra 1995'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.