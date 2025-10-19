Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, bu sabah Paris’teki Louvre Müzesi’nde bir hırsızlık olayı yaşandığını duyurdu. Dati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Louvre Müzesi’nin açılışı sırasında bir soygun meydana geldi. Yaralanan olmadı. Şu anda müze personeli ve polisle birlikte olay yerindeyim, incelemeler sürüyor” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise Louvre’da yaralanan kimse olmadığını doğruladı. Nunez, “Her şeyi önlemek mümkün değil. Failleri en kısa sürede bulmak için tüm imkanları seferber ettik ve umutluyum” dedi.

Müze yönetimi de sosyal medyadan açıklamada bulunarak, müzenin ‘olağanüstü nedenlerle’ gün boyunca kapalı kalacağını bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de France Inter radyosunda katıldığı programda, 3 ya da 4 hırsızın müzede kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde mücevherler çaldığını ve soygunun sadece 7 dakika sürdüğünü söyledi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, müzeden 9 parça tarihi eser niteliğinde mücevher çalındı.

Fransız Le Parisien gazetesinin, polis soruşturmasının ön bulgularına dayandırdığı haberine göre, kapüşonlu hırsızlar, inşaat çalışmasının sürdüğü Seine Nehri tarafındaki cepheden müzeye girdi.

Hırsızlar, Napolyon ve İmparatoriçe’ye ait koleksiyondan dokuz mücevheri çalarak kaçtı. Çalınan eserler arasında bir kolye, bir broş ve bir taç da bulunuyor

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hırsızlar henüz yakalanmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hırsızlar henüz yakalanmadı.

Fransız gazetesi Le Parisien'in haberinde, çalınan mücevherlerden birinin kırık şekilde müzenin dışında bulunduğu kaydedildi.

Haberde, hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan parçanın III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'nin tacı olduğu belirtildi.

Soygun sonrasında kontrollü şekilde tahliye edilen müze ziyarete kapatılırken, turistler müzeyi çevreleyen güvenlik şeridinin arkasından fotoğraf çekebildi.

Öte yandan, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Genel Sekreteri Jordan Bardella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, güvenlik zafiyetine tepki gösterdi.

Bardella, "Louvre kültürümüzün küresel bir sembolüdür. Hırsızların Fransız Kraliyet mücevherlerini çaldığı bu soygun, ülkemiz için kabul edilemez bir aşağılamadır." ifadelerini kullandı.

LOUVRE MÜZESİ (Fransızca: Musée du Louvre), dünyanın en büyük sanat müzesidir. Fransa'nın başkenti Paris'te, Louvre Sarayı'na kurulmuştu. Şehrin içinden geçen Sen Nehri'nin kıyısında yer alır. Tarih öncesi çağlardan, 21. yüzyıla kadar uzanan, oldukça geniş bir koleksiyon yelpazesi vardır. Yaklaşık 35.000 kadar tarihî sanat eseri, 72.735 metrekarelik bir alanda sergilenmektedir.[4] 2017 yılında, 8,1 milyon ziyaretçi oranıyla dünyanın en çok ziyaret edilen sanat müzesi seçilmişti.

İLK SOYGUN DEĞİL

Dünyanın en ünlü müzelerinden ve Fransa’nın simge yapılarından biri olan Louvre, hırsızların hedefi olduğu ilk olayı yaşamıyor.

1911’de, müzenin en ünlü eseri Mona Lisa, içeride saklanan eski bir çalışan tarafından çalınmış ve iki yıl sonra Floransa’da bulunmuştu. Bu olay, Leonardo da Vinci’nin eserini dünya çapında tanınan bir ikon haline getirmişti.

1983’te ise Rönesans dönemine ait iki zırh parçası çalınmış, eserler yaklaşık 40 yıl sonra geri alınabilmişti.