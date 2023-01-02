İlber Ortaylı’dan Lozan’ın gizli maddeleri açıklaması

2023'e girilmesiyle beraber bir kesim tarafından oldukça tartışılan bir konu olan Lozan'ın gizli maddeleri ve 2023'te Lozan'ın sona ereceğine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tarih TV’de İlber Ortaylı ile Hangisi Gerçek adlı programda Lozan ile ilgili açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 'Lozan'ın gizli maddeleri var mı?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

"GİZLİ MADDE FALAN YOK"

Ortaylı, "Gizli madde falan yok. Bak, bulursan konuşursun. Böyle efsanelerle ben burada bir bakayım. Fal bakayım gelir akşama sana söylerim. Bu tarihçilikte böyle büyücülük geçmiyor. Varsa gizli madde çıkar. Yüzüncü yılda bir daha sorulacakmış. Hiç gördünüz mü? siz sorulduğunu bak yüzüncü yıl geliyor. Hiçbir teşebbüs olmadı. Aa hani bir daha bakacaktık diyeni de duymadım." ifadelerini kullandı.

Ortaylı, "Kasaba tarihçiliğiyle ile meyhane ve kahvehane üslubu konuşmalar bir milletin tarih yapması fevkalade tehlikeli" diye konuştu.

Bu tarz konuşmaların kahvehane ağzı olduğunu ifade eden Ortaylı, bu söylemler fevkalede tehlikeli dedi.