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İlber Ortaylı’dan Lozan’ın gizli maddeleri açıklaması

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Lozan'ın gizli maddelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ortaylı, "Gizli madde falan yok. Bak. Bulursan konuşursun. Bu tarihçilikte böyle büyülükle geçmiyor." dedi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 16:14
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Lozan'ın gizli maddeleri var mı? sorusuna İlber Ortaylı'dan yanıt

İlber Ortaylı’dan Lozan’ın gizli maddeleri açıklaması
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2023'e girilmesiyle beraber bir kesim tarafından oldukça tartışılan bir konu olan Lozan'ın gizli maddeleri ve 2023'te Lozan'ın sona ereceğine ilişkin tartışmalar sürüyor. 

Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tarih TV’de İlber Ortaylı ile Hangisi Gerçek adlı programda Lozan ile ilgili açıklamalar yaptı. 

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 'Lozan'ın gizli maddeleri var mı?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.  

"GİZLİ MADDE FALAN YOK"

Ortaylı, "Gizli madde falan yok. Bak, bulursan konuşursun. Böyle efsanelerle ben burada bir bakayım. Fal bakayım gelir akşama sana söylerim. Bu tarihçilikte böyle büyücülük geçmiyor. Varsa gizli madde çıkar. Yüzüncü yılda bir daha sorulacakmış. Hiç gördünüz mü? siz sorulduğunu bak yüzüncü yıl geliyor. Hiçbir teşebbüs olmadı. Aa hani bir daha bakacaktık diyeni de duymadım." ifadelerini kullandı. 

Ortaylı, "Kasaba tarihçiliğiyle ile meyhane ve kahvehane üslubu konuşmalar bir milletin tarih yapması fevkalade tehlikeli" diye konuştu. 

Bu tarz konuşmaların kahvehane ağzı olduğunu ifade eden Ortaylı, bu söylemler fevkalede tehlikeli dedi.

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Mehmet
2.01.2023 16:31
Ortadooğu'yu bile anlamaktan aciz yöneticilerimize, İlker Ortaylı'nın yanında uzun bir süre çıraklık yapmaları şartı getirilmeli. Belki biraz dünyayı anlayabilirler.  
 
PROF.AKP
2.01.2023 16:24
HOCAM SEN BİLMEZSİN,DELİ FESLİ VE AKP Lİ ZIR CAHİLLER BİLİR.  
 
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