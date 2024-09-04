LPG'ye zam geldi. Bakın litre fiyat kaç lira oldu?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
LPG'ye zam geldi. Bakın litre fiyat kaç lira oldu?

Gece yarısından itibaren LPG'ye 1,30 TL zam yapıldı. Yeni fiyatlar, benzin istasyonlarındaki pompalar ve tabelalarda güncellenerek uygulamaya alındı.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren LPG'ye 1 lira 30 kuruş zam yapıldı ve bu değişiklik pompaya yansıdı.

Ancak benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 43,31 TL
Motorin: 43,23 TL
LPG: 25,13 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 43,19 TL
Motorin: 43,16 TL
LPG: 24,59 TL

Ankara:

Benzin: 43,62 TL
Motorin: 43,62 TL
LPG: 25,14 TL

İzmir:

Benzin: 44,08 TL
Motorin: 44,13 TL
LPG: 24,89 TL

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Akaryakıt fiyatları, Türkiye’de gümrüksüz rafineri fiyatlarına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru dikkate alınarak hesaplanıyor.

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