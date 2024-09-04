LPG'ye zam geldi. Bakın litre fiyat kaç lira oldu?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren LPG'ye 1 lira 30 kuruş zam yapıldı ve bu değişiklik pompaya yansıdı.

Ancak benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 43,31 TL

Motorin: 43,23 TL

LPG: 25,13 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 43,19 TL

Motorin: 43,16 TL

LPG: 24,59 TL

Ankara:

Benzin: 43,62 TL

Motorin: 43,62 TL

LPG: 25,14 TL

İzmir:

Benzin: 44,08 TL

Motorin: 44,13 TL

LPG: 24,89 TL

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’de gümrüksüz rafineri fiyatlarına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru dikkate alınarak hesaplanıyor.