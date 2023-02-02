LPG'ye zam geliyor

Araç sahiplerinin motorin ve benzin zamlarını takip etmekten adeta başlarını dönüyor. Ekonomistler gibi akaryakıta yapılan zamları yakından takip eden sürücüler, indirimlerin az, zamların ise yüksek yapılmasından yakınıyor.

Bugün mazota yapılan 1 lira 2 kuruşluk indirimciğin ardından motorine yaklaşık yüzde 10 oranında zam yapılacak.

Yarın gece yarısından sonra saat 24.01'i gösterdiğinde LPG'ye 1 lira 07 kuruş zam yapılacak.

Son dakika değişikliği olmazsa İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 10 lira 89 kuruştan satılan LPG 11 lira 96 kuruştan depolara doldurulacak.

LPG İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 10 lira 63 kuruşa, Avrupa Yakası, Ankara ve İzmir'de de 10 lira 89 kuruştan satılıyor.

Cuma günü yapılacak 1 lira 07 kuruşluk zam sonrası LPG İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 11 lira 70 kuruşa yükselecek. İstanbul'un Avrupa Yakası, Ankara ve İzmir'de de LPG 11 lira 96 kuruştan satılacak.