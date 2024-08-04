Lübnan Hizbullahı İsrail'e roket yağdırdı

Gece yarısı Lübnan'ın güneyinden İsrail'e topraklarına onlarca roket fırlatıldı.

Aynı anda İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketleri imha ettiği görüldü. İsrail'in önleyici roketleri, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcımlar saçıldı.

İsrail ordusu gece sınır bölgesine en az 2 kez aydınlatma fişeği fırlattı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre de Lübnan'ın güneyinden atılan çok sayıda roketlerden büyük çoğunluğu önlendi.

NELER OLMUŞTU?

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ile çatışmaya girdi.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak bilinen sınır hattında yüksek askeri gerilim rekor seviyeye ulaştı.

Tel Aviv yönetimi Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının sonrasında, Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" belirtmişti.