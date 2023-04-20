Lübnan Suriyelileri göndermeye başladı. Darısı bizim başımıza

Türkiye'den sonra en çok sığınmacı sorunu yaşayan ülkelerden biri olan Lübnan'dan çarpıcı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kamyon kasalarına doldurulan Suriyeliler ülkelerine geri gönderildi.

Lübnan Suriyelileri göndermeye başladı. Darısı bizim başımıza

Odatv'de yer alan bilgilere göre, Lübnan, ülkede bulunan Suriyeli mültecileri Suriye'ye geri gönderme planını uygulamaya başladı.

6,7 milyon nüfusa sahip Lübnan, yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli ile kişi başına düşen mülteci sayısı açısından dünyada ilk sırada.

Lübnan'lı yetkililer ülkedeki sığınmacı sorununa ilişkin, yerel halkın işlerini kaybettiğini, aynı zamanda hırsızlık ve kriminal suç sayısında patlama yaşandığını, ayrıca her iki yeni doğan çocuktan birinin Suriyeli olduğunu belirtiyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise Lübnan'dan kamyonlarla gönderilen sığınmacıların son durumunu gözler önüne serdi.

Görüntülerde kasalarında Suriyeli sığınmacıların olduğu kamyonların kilometrelerce kuyruk oluşturduğu görülüyor.

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