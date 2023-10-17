Lübnan yolcu uçaklarını savaştan kaçırıp İstanbul'a getirdi

Lübnan'ın milli hava yolları şirketi MEA'nın beş uçağını savaşa karşı korumak için İstanbul Havalimanı'na getirdi. İsrail'in Gazze'ye yapması planlanan kara harekatı öncesi Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi Middle East Airlines (MEA) uçaklarının zarar görme ihtimali üzerine 5 uçağını İstanbul Havalimanı'na gönderdi.

İsrail ordusu 7 Ekim'de Gazze şeridine başladığı saldırılar devam ederken, sınır ülkeleri olan Mısır, Lübnan ve Ürdün güvenlik önlemlerini artırdı. İsrail ile olası savaş durumu nedeniyle Middle East Airlines bazı uçaklarını Türkiye’ye gönderme kararı aldı. Bu karar doğrultusunda havayolu şirketi filosunda bulunan 4 adet Airbus A321neo ve 1 adet Airbus A330 tipi uçağını güvenlik dün İstanbul Havalimanı'na gönderdi.

Uçaklar İstanbul Havalimanı'nda açık park pozisyonunda bekletiliyor.