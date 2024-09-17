Lübnan'da İsrail bombardımanında ölü sayısı artıyor: Hizbullah’tan karşı hamle

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu konuda yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Blida beldesine düzenlenen İsrail saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Deyr Siryan beldesi çevresindeki Litani Nehri'ni hedef aldığı kaydedildi. Ülkenin güneyindeki Alma eş-Şaab ve Yarin beldeleri çevresinin de İsrail topçuları tarafından vurulduğu ifade edildi. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki 3 askeri hedefin uygun silahlarla vurulduğunu duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Al-Manara bölgesinde askerlerin kullandığı binaların ve Al-Abbad askeri mevzi çevresinin füzeyle hedef alındığı kaydedildi.