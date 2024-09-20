Lübnan’daki vatandaşlarına ‘ülkeyi terk edin’ çağrısı

Kaynak: DHA
Lübnan’daki vatandaşlarına ‘ülkeyi terk edin’ çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, “Lübnan'daki İngiltere vatandaşlarına mesajım, ticari seçenekler devam ederken ülkeden ayrılmalıdır” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan’da yaşanan çağrı cihazı patlamaları sonrasında bölgedeki gerilimi konuşmak için Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü.

Lammy görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Najib Mikati ile görüştüm ve Lübnan'da artan gerilim ve sivil kayıplardan duyduğum derin endişeyi dile getirdim. Mavi Hat boyunca istikrar ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için müzakere edilmiş bir çözüme duyulan ihtiyacı ele aldık. Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarına mesajım, ticari seçenekler devam ederken ayrılmaları yönünde. Gerilim yüksek ve durum hızla kötüleşebilir” ifadelerini kullandı.

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