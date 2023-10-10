Lübnan'dan İsrail'e 15 roket fırlatıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan İsrail topraklarına 15 roket fırlatıldığını açıkladı. 1 saat önce gerçekleşen saldırıda 4 roket Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından düşürüldü, diğerleri ise boş arazilere düştü.

KAYNAK: İHA
Lübnan'dan İsrail'e 15 roket fırlatıldı

Can ve mal kaybı yaşanmadı.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan İsrail topraklarına 15 roket fırlatıldığını açıkladı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, Lübnan'dan İsrail'e roket ve top atışları da aralıklarla sürüyor.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 1 saat önce Lübnan'dan İsrail topraklarına 15 roket fırlatıldığı duyurularak, 4 roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, diğer roketlerin ise boş arazilere düştüğü belirterek, can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

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