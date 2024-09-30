Lübnan'dan Suriye'ye geçenlerin sayısı 100 bine ulaştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Lübnan’dan Suriye’ye geçenlerin sayısının 100 bine ulaştığını açıkladı. Grandi, bu durumu sosyal medya üzerinden duyurarak, geçişlerin devam ettiğini belirtti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yetkilileri, yerel yetkililer ve Suriye Kızılayı ile birlikte dört geçiş noktasında destek sağlamak amacıyla bölgedeki varlıklarını sürdürüyor.

Son verilere göre, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 1174 kişi yaşamını yitirdi. 8 Ekim 2023’ten bu yana Hizbullah ile sürdürülen çatışmalar çerçevesinde, 23 Eylül’de Lübnan’ın güneyi ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirildi. Lübnan makamları, 17 Eylül’den bu yana 104’ü çocuk ve 194’ü kadın olmak üzere toplam 1174 can kaybı yaşandığını bildirdi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül’de Beyrut’a düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti. Hizbullah ise karşılık olarak İsrail’e roket ve füze saldırıları düzenliyor, ancak bu saldırılarda büyük bir hasar rapor edilmedi. Bombardımanlar nedeniyle Lübnan içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu ve göç dalgaları başkent Beyrut ile kuzeye doğru sürüyor. Suriye’ye de on binlerce kişinin geçiş yaptığı ifade ediliyor.