Lübnan'dan tahliye edilen sivilleri taşıyan gemi Mersin'e ulaştı

Kaynak: AA
Lübnan'dan tahliye edilen sivilleri taşıyan gemi Mersin'e ulaştı

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Lübnan'a insani yardımları ulaştıran amfibi gemilerden TCG Bayraktar, ülkeden tahliye edilen sivillerle çıktığı dönüş yolculuğunu tamamladı.

Tahliye operasyonunun gerçekleştirildiği Beyrut Limanı'ndan çıkarak Mersin Limanı'na ulaşan gemi, rıhtıma yanaştı. Gemideki 588 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından TCG Bayraktar'dan indirildi.

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Gemiden inenlerden yaralı veya tıbbi bakıma ihtiyacı olanlar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı, diğerleri ise midibüslere bindirilerek limandan götürüldü.

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Gemiden inenler Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Duran, karşılama töreninde, uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından vatandaşları salimen karşılamış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Lübnan'dan gelenlere ve basın mensuplarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın selamlarını ileten Duran, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların ardından son olarak saldırılarını Lübnan'a yönelttiğini anımsattı.

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