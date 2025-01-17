Lübnan’ın yeni Cumhurbaşkanı'ndan birlik çağrısı

Lübnan’ın yeni Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, yeni hükümetin hızlı ve sorunsuz şekilde kurulmasının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı, bu sürecin uluslararası toplumda Lübnan’ın kendi kendini yönetme kapasitesine dair güven oluşturacağını belirtti.

Aoun, Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan açıklamasında, "Hükümetin kurulmasına engel teşkil eden hiçbir unsur olmamalı. Bugün değerlendirilmesi gereken büyük fırsatlarımız var. Bu fırsatlar, şeffaf bir yeniden inşa süreciyle Lübnan’ı herkesin özlemini duyduğu bir devlet haline getirebilir," dedi.

Cumhurbaşkanı, açıklamalarını Lübnan Yüksek İslam Şii Konseyi'nden bir heyetle yaptığı toplantıda dile getirdi. Yeniden inşa sürecinin öncelikli hedef olduğunu belirten Aoun, ülkenin 14 ay süren İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmadan sonra toparlanması için uluslararası yardım talep etmek üzere çeşitli ülkeleri ziyaret edeceğini duyurdu.

Aoun ayrıca mezhep birliğine vurgu yaparak, "Bu ülkede hiçbir grup diğerinden üstün olmamalı. Lübnan herkes içindir. Eğer bir kesim zarar görürse, tüm Lübnan zarar görür," ifadelerini kullandı.

Ocak ayında yapılan seçimle cumhurbaşkanı olan eski Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun, iki yıldan uzun süredir devam eden cumhurbaşkanlığı makamı boşluğunu sona erdirdi.

Göreve geldikten hemen sonra Aoun, Lübnan Başbakanı olarak Nawaf Salam’ı atadı ve ona yeni hükümeti kurma görevini verdi. Salam, ülkedeki siyasi istikrarı sağlamayı ve reformları hızlandırmayı amaçlayan bir hükümet kuracağını açıkladı.