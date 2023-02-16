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Galatasaray'dan Torreira hamlesi. İtalyan basını yazdı

Galatasaray'ın Lucas Torreira'ya yeni sözleşme sunacağı iddia edildi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 18:57
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Lucas Torreira Galatasaray'da kalıyor

Galatasaray'dan Torreira hamlesi. İtalyan basını yazdı
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Torreira'nın bu performansı birçok takımın iştahını kabartırken, oyuncuyu kaybetmek istemeyen sarı kırmızılı kulüp yeni bir hamle yapma kararı aldı. İtalyan basınında yer alan habere göre; oyuncuyu kaybetmek istemeyen Galatasaray, Lucas Torreira ile yeni bir sözleşme imzalayacak.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Uruguaylı yıldızın maaşında da iyileştirme yapacak olan sarı kırmızılı kulüp, sözleşmesini de bir yıl uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Mevcut sözleşmesi 2026'da sona erecek olan 27 yaşındaki başarılı oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 21 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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