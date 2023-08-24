Lucescu Beşiktaş pişmanlığını açıkladı

Bir dönem Siyah Beyazlı ekibi çalıştıran Rumen teknik adam Lucescu’dan Beşiktaş itirafı geldi.

Lucescu Beşiktaş pişmanlığını açıkladı

Rumen teknik adam, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde Giuleşti Stadı'ndaki basın toplantısında ilginç ifadeler kullandı.

Zor bir dönemden geçtiklerini, genç ve tecrübesiz futbolcularla mücadele ettiklerini belirten Lucescu, "Bu stadı seçerek doğru bir tercih yaptık. Futbolseverler maça geliyor ve bizi destekliyor. Neredeyse bir buçuk yıldır boş tribünler önünde oynuyoruz ve hiç destek görmüyoruz. Bu zor bir durum, çünkü futbolcular taraftarlar için oynar. Seyirci desteği oyuncularımıza çok yardımcı oluyor" dedi.

“BEŞİKTAŞ’TAN KORKMUYORUZ”

Lucescu, Beşiktaş'tan çekinip çekinmedikleri yönündeki soruya, "Korkmuyoruz ama Beşiktaş'ın deneyimli bir teknik direktörü ve kaliteli bir kadrosu var. Oxlade-Chamberlain ve Rebic'ten bahsetmek yeterli. Türkiye liginin büyük takımları, büyük oyuncularla sözleşme imzalıyor" şeklinde yanıt verdi.

Rumen çalıştırıcı, daha önce Beşiktaş'ı çalıştırdığının hatırlatılması üzerine, "Unutulmaz iki yıl geçirdim. İlk sezon harikaydı, yaptığımız her şey heyecan vericiydi. Şampiyonluğu kazandık. Kulübün yüzüncü yılıydı, şampiyonluğu büyük farkla kazandık. Ancak ikinci yılım tam bir hayal kırıklığıydı. Ligde on puan farkla liderdik ve birçok yorumcu ligin aslında bittiğini, artık ilgi çekici olmadığını söylüyordu. Bir sonraki maçı altı kişiyle tamamladık ve 3-0 yenildik. Bu durum devam etti ve sonunda şampiyonun iki puan gerisinde sezonu tamamladık. Bu hepimiz için tam bir hayal kırıklığıydı" ifadelerini kullandı.

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