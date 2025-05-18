Lucescu teklifi reddetti

80 yaşındaki Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, Zenit St. Petersburg’un yüzüncü yıl etkinliği için yaptığı daveti geri çevirdi. Top Level adlı podcaste konuk olan Lucescu, Catalin Tepelin ve Dan Udrea’ya yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşına işaret ederek, "Barış olmadan oraya gitmem" dedi. Davette Ukrayna’da hain olarak görülen eski futbolcu Anatoliy Timoşçuk’un da yer alacak olması, Lucescu’nun kararında etkili oldu. Timoşçuk’un Rusya’da yaşaması ve bazı eylemlerle Rusya’nın yanında konumlanması, Ukrayna basını tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

"UKRAYNA'DAN BU YÜZDEN AYRILDIM"

Lucescu, Kasım 2023’te Dinamo Kiev’den ayrılmasının nedenlerinden birini de ilk kez açıkladı. “Her maç öncesi savaşta hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunu artık kaldıramıyordum” diyen Lucescu, Ukrayna’daki yıkımı ve acıları artık psikolojik olarak taşıyamadığını ifade etti. "Gözlerinin önünden savaşın tüm dehşeti geçiyor. İnsan kendine soruyor: Tüm bunlar neden?” sözleriyle yaşadığı duygusal yükü aktardı.

"UKRAYNALILAR ACI ÇEKİYOR AMA ONURLULAR"

Lucescu, hâlâ Dinamo Kiev'deki eski öğrencileriyle temas halinde olduğunu ve Ukrayna halkının onurlu bir direniş içinde olduğunu söyledi. “Evet, acı çekiyorlar ama kararlılar. Sonuna kadar savaşmaya karar verdiler” diyen Lucescu, Ukrayna’ya duyduğu saygıyı bir kez daha dile getirdi. Zenit’in davetini reddetmesini de bu ülkeye bir saygı göstergesi olarak değerlendirdi.