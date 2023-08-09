Lucescu'dan Galatasaray'a transfer mesajı

12 yıl Shaktar Donetsk'i çalıştıran Mircea Lucescu'nun kulüpte görev yapan eski scout ekibi (gözlemcileri), Tete'yi Gremio'dan Ukrayna ekibine transfer etmişti.
Brezilyalı futbolcuyla ilgili Galatasaray'a haber yollayan Mircea Lucescu'nun, "Bu fırsatı kaçırmayın.
23 yaşındaki bir Brezilyalı yeteneğin bonservissiz Türkiye'ye gelmesi kolay değildir. Galatasaray'a çok faydalı olur" dediği öğrenildi.
Kanat bölgelerinde oynayabilen Tete, kariyerinde 152 resmi maça çıktı. 40 gol atıp 25 asistlik performans gösterdi.