Lucescu'ya Beşiktaş maçı öncesi kötü sürpriz

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev, Ukrayna Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Chornomorets ile karşı karşıya geldi. Chornomorets Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Chornomorets 3-2'lik skorla kazandı.

Chornomorets'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Artur Avagimyan, 54. dakikada Andrii Shtohrin ve 90+1'de Samson Onomigho kaydetti.

Dinamo Kiev'in golleri 49. dakikada Andrii Yarmolenko ve 61. dakikada Sergii Sydorchuk'tan geldi.

Konuk ekip Dinamo Kiev'de Oleksandr Syrota 84. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Chornomorets puanını 9'a çıkarırken, Dinamo Kiev 6 puanda kaldı.