Lufthansa Tel Aviv kararını uzattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lufthansa Tel Aviv kararını uzattı

Lufthansa, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e uçuş iptallerinin süresini 31 Aralık'a kadar uzattığı açıkladı.

Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'in de sahibi olan Lufthansa'dan yeni Tel Aviv kararı geldi. Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Tel Aviv'e uçuş iptal süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Tel Aviv uçuşlarıyla ilgili Lufthansa Grubu'ndan yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki son gelişmelerden dolayı uçuş planında güncelleme yapıldığı kaydedildi.

Alman milli havayolu şirketi Lufthansa daha önce, İran'ın başkenti Tahran'a 31 Ocak 2025'e, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a da 28 Şubat 2025'e kadar uçuşların iptal edildiğini açıklamıştı.

Lufthansa, İsrail'in saldırılarının ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle Orta Doğu uçuşlarının ya iptal etmişti. ya da defalarca uzatmıştı.

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