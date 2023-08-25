Lüftü Savaş Hatayspor için tarih verdi

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş müjdeli haberi verirken kasım ayının başından itibaren Hatayspor’un Mersin Erdemli’deki tesislerde antrenmanlara başlayacağını açıkladı.

Lüftü Savaş Hatayspor için tarih verdi

Editör: Ufuk Cingöz

Geçen sezon deprem nedeniyle ligden çekilen ve bu sezon iç saha maçlarını Mersin Stadyumu’nda oynayacak olan Hatayspor’un, Mersin Erdemli’de çalışmalarını yapacağı antrenman sahalarının yapımı sürüyor. Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ile Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, yapımında sona gelinen tesislerde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından İhlas Haber Ajansı’na (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Buraya çok güzel iki tane saha yapılıyor. Biri sentetik, biri de çim saha olacak. İnşallah Hatayspor, kasım ayının başından itibaren burada antrenman yapmaya başlayacak. Hatayspor maçlarını da Mersin Stadyumu’nda oynayacak" diye konuştu.

"ENKAZI UNUTTURMAK İSTİORUZ"

Bu sezon depremin Hatay’da bıraktığı izleri unutturmak için maçlara çıkacaklarını hatırlatan Savaş, "Biliyorsunuz evimizdeki son maçı Kasımpaşa ile yapmıştık. Uzatmalarda atılan bir frikik golüyle 1-0 galip gelmiştik ve o günün sabahında da büyük depremi yaşamıştık. Maalesef golü atan Christian Atsu da vefat etti. Dünya değişti o gece sabaha karşı. Hatayspor 6 tane evladını kaybetti. Artık burada Hatay Stadı hazır olana kadar takımımız antrenmanlarını yapacak. Şu an Hatay’da bizim tesislerimiz de kamp yeri olarak kullanıldığı için orada çok tamirat yapmak lazım, sahaları tekrardan hazırlamak lazım. Stadımız şu anda oynanacak durumda değil, onu hazırlamak lazım. En önemlisi de Hatay’ı tekrardan ayağa kaldırmak lazım. Bu nedenle Hatayspor’u tekrardan maçlara başlattık. Amacımız depremin Hatay’da bıraktığı enkazı unutturmak ve hem şehitlerimizi hatırlatmak hem de tekrardan Hatay’ı hızlı bir şekilde ayağa kaldırmak. 'Unutmayacağız, unutturmayacağız' sloganıyla geçen hafta maçlarımıza başladık" ifadelerini kullandı.

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