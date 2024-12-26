Lugano ve Young Boys köşeyi döndü

2024-2025 sezonunda İsviçre’yi Avrupa kupalarında beş takım temsil etti. Ancak yalnızca FC Lugano ve BSC Young Boys uluslararası sahnede kalmayı başardı. FC Lugano, UEFA Konferans Ligi’nde yoluna devam ederek İsviçre’nin Avrupa’daki yüzü oldu. Young Boys ise Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalarak büyük bir finansal başarıya imza attı.

FC Zürich ve Servette FC, Avrupa yolculuğuna erken veda etti. FC Zürich, UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turunda elendiği için 550 bin euro ödül kazandı. İki eleme turundaki başarılarıyla birlikte toplamda 725 bin euro gelir elde etti. Servette FC ise playoff turuna kadar ilerledi ve toplam 925 bin euro ödülle sezonu tamamladı.

YENİ MACERA YAKLAŞIYOR

FC Lugano, Konferans Ligi’nde bir üst tur için büyük bir heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın önümüzdeki turda Kıbrıs’ta bir mücadeleye çıkma ihtimali yüksek. Bu süreçte hem sportif hem de finansal başarı hedefleniyor.

BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ

BSC Young Boys, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılarak 18,62 milyon euro gibi dev bir başlangıç ödülü kazandı. Lig aşamasındaki altı maçında henüz galibiyet alamayan takım, kazanılan her maç için 2,1 milyon euro ek ödül kazanma şansına sahip. Beraberlik ise 700 bin euro ile ödüllendiriliyor.

UEFA’nın ödül dağılımı, lig sıralamasındaki pozisyona göre de şekilleniyor. Şampiyonlar Ligi’nde son sırayı alan bir takım, 275 bin euro temel ödül alıyor. Young Boys, en kötü senaryoda bile toplam ödülünü 18,895 milyon euroya çıkaracak gibi görünüyor.

İSVİÇRE FUTBOLUNUN AVRUPA’DAKİ ÖNEMİ

Avrupa’da sınırlı temsilciyle mücadele eden İsviçre, özellikle FC Lugano ve Young Boys’un performansıyla dikkat çekiyor. Takımların UEFA ödüllerinden aldığı gelirler, İsviçre futbolunun finansal sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.