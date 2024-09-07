Luis Suarez hüngür hüngür ağlayarak veda etti

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Luis Suarez hüngür hüngür ağlayarak veda etti

Urugay Milli Takımı'ndan emekli olma kararı alan Luis Suarez, Paraguay ile oynanan 2026 Güney Amerika FIFA Dünya Kupası Güney Amerika eleme maçı sonrası düzenlenen törenle milli takıma veda etti.

37 yaşındaki yıldız golcü Luis Suarez, milli takım kariyerini noktaladı.

Tecrübeli forvet, 2026 Güney Amerika FIFA Dünya Kupası Güney Amerika elemesinde Paraguay ile oynanan maçta son kez Uruguay Milli Takımı'nın formasını sırtına geçirdi.

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AĞLAYARAK VEDA ETTİ
Uruguay, Dünya Kupası Elemeleri'nde Paraguay ile karşılaştı.

Mücadele, 0-0 sona erdi ve Uruguay 14 puanla 2. sırada yer aldı.

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Luis Suarez, 2026 Güney Amerika FIFA Dünya Kupası Güney Amerika eleme maçı sonrası düzenlenen törenle milli takıma veda etti.

Törende duygusal anlar yaşayan Suarez, gözyaşlarına hakim olamadı.

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URUGUAY KARNESİ
Kariyeri boyunca milli takım ile 142 maça çıkan Luis Suarez, bu maçlarda 69 kez fileleri havalandırdı.

Kariyerine Inter Miami'de devam eden Suarez, Uruguay Milli Takımı ile 1 Copa America kazanma başarısı gösterdi.

Oyuncunun piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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