Luka Modric, La Liga tarihine geçti

Real Madrid, La Liga'da Celta Vigo'yu 2-1 mağlup ederken, Luka Modric 39 yaşında takımının en yaşlı oyuncusu oldu. Maçta ikinci yarıda oyuna giren Modric, Vinicius Jr.'ın galibiyet golüne asist yaparak Real'in zaferine katkıda bulundu. Bu sonuçla Real Madrid, Barcelona ile aynı puana ulaşarak İspanya'nın üst sıralarında yer aldı; ancak averajla geride kalıyor ve daha fazla maç oynamış durumda.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Modric'i "üst düzey bir profesyonel ve harika bir insan" olarak tanımladı. Ancelotti, "Modric'i çalıştırmak büyük bir zevk. Elde ettiği her şeyi hak ediyor," dedi.

Real, Kylian Mbappe'nin 20. dakikada attığı harika golle öne geçti. Ancak Celta, etkili kontra ataklarla Real Madrid'i zorladı ve Williot Swedberg'in net fırsatlarını değerlendiremedi. İkinci yarının başında Swedberg, Celta'nın eşitlik golünü attı. Vinicius, Modric'in pasıyla yeniden öne geçerek maçı kazanmayı sağladı. Ancelotti, uluslararası aranın ardından kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

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