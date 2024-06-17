Lukaku'ya büyük tepki. Tedesco'ya sordular: Batshuayi neden yok?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lukaku'ya büyük tepki. Tedesco'ya sordular: Batshuayi neden yok?

Belçika, EURO 2024'teki ilk maçında Slovakya'ya 1-0 yenildi. Kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Lukaku tepki alırken, Batshuayi arandı.

Belçika Milli Takımı, favorisi olduğu maçta Slovakya'ya 1-0 yenildi. EURO 2024'te E Grubu'ndaki ilk maçında mağlup olan Belçika'da teknik direktör Domenico Tedesco hedef tahtasına konuldu.

Tedesco'nun eleştirilmesinin en büyük nedeni de geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Michy Batshuayi oldu.

İtalyan teknik adam sürpriz bir kararla Batshuayi'yi kadroya almamıştı.

Belçika maçta çok gol pozisyonuna girmesine rağmen bunları değerlendiremedi.

Slovenya, 7. dakikada Jeremy Doku'nun büyük hatası sonucunda Ivan Schranz ile 1-0 öne geçti ve maçı bu skorla galip kapatmayı başardı.

Santrforda oynayan Romelu Lukaku ise yakaladığı pozisyonları degerlendiremedi.

İlk 45 dakikada çok önemli 3 pozisyonu değerlendiremeyen Lukaku'nun ikinci yarıda filelere gönderdiği 2 top da gol olarak geçerlilik kazanmadı.

Belçika, böylece 15 maç sonra ilk kez yenilirken, teknik direktör Domenico Tedesco Belçikalı futbolseverlerce sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu ve "Batshuayi neden yok" sorusu yöneltildi.

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