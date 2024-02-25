Lukaşenko Belarus'ta 2025 seçimlerinde aday olacak

Kaynak: İHA
Lukaşenko Belarus'ta 2025 seçimlerinde aday olacak
Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, 2025 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, parlamento ve yerel meclis seçimleri için oyunu kullandı. Seçim merkezinde basın mensuplarına açıklama yapan Lukaşenko, 2025 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan yakınlığıyla da bilinen Belarus lideri Lukaşenko, “Gelecek yıl yapılacak seçimlere katılacak mısınız” sorusuna “Evet” yanıtını verdi. Belarus lideri, "Başkanlık seçimlerine 1 yıl var. Çok şey değişebilir. Doğal olarak ben, hepimiz, toplum, toplumumuzda meydana gelecek değişikliklere ve seçime kadar olan süreçteki duruma tepki vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Alexander Lukaşenko, 1994 yılından bu yana Belarus’u yönetiyor. Lukaşenko yönetimi, muhalefet tarafından defalarca insan hakları ihlalleri ve siyasi muhalefeti bastırmakla suçlandı. Aynı zamanda muhalefet Lukaşenko’nun iktidarda kalabilmek için 2020 yılında yapılan seçimlere hile karıştırdığını iddia etti.

Son Haberler
Bir motel jandarma tarafından boşalttırıldı Gündem
Bir motel jandarma tarafından boşalttırıldı
Serdal Adalı başkan seçildi Spor
Serdal Adalı başkan seçildi
Jandarma moteli boşalttırdı Gündem
Jandarma moteli boşalttırdı
Samsun'da moto kurye yayaya çarptı Yerel Haberler
Samsun'da moto kurye yayaya çarptı
Esra Erol yeğeninin doğum günü kutlamasına katıldı: İnsanın güzel hissetmesi ruhunun hissettiğiyle çok alakalı Magazin
Esra Erol yeğeninin doğum günü kutlamasına katıldı: İnsanın güzel hissetmesi ruhunun hissettiğiyle çok alakalı
Kazada yaralanan kadın yaşamını yitirdi Yerel Haberler
Kazada yaralanan kadın yaşamını yitirdi
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Yerel Haberler
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama