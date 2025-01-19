Lukaşenko'dan seçim öncesi beklenmedik davet

Belarus Dışişleri Bakanı Maxim Ryschenkow, Eric Weber’e kişisel bir yazı göndererek, Belarus'u ziyaret etmesi için davette bulundu. Yazıda, “Ülkemizi ziyaret etmeniz mümkünse büyük bir memnuniyet duyarız. Size en derin saygılarımı sunarım,” denildi. Weber, bu daveti kabul ettiğini ve Belarus hakkında daha olumlu bir izlenim edindiğini belirtti. Weber, “Medya, Belarus hakkında yanlış bir izlenim veriyor. Belarus, İsviçre’den daha modern bir yer,” diyerek, davetin amacına uygun açıklamalarda bulundu.

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MİNSK HAKKINDA YORUMLAR

Patrik Kretz ve Willhelm Wyss, Belarus'a dair olumlu izlenimlerini paylaştılar. Kretz, geçtiğimiz yıl Minsk’te gerçekleşen parlamento seçimlerinde de yer almış ve “Burada her şey düzenli ve iyi organize edilmişti,” demişti.

Wyss ise, “Minsk çok temiz, iyi organize edilmiş bir şehir. İnsanlar burada rahatça görüşlerini ifade edebiliyor,” ifadelerini kullandı. Ancak, Lukaşenko'nun muhaliflerini hapse atması ve tutuklamalar hakkında herhangi bir yorum yapılmadı.

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İSVİÇRELİ SİYASETÇİLERİN ELEŞTİRİLEN YAKLAŞIMLARI

Lukaşenko'nun rejimine yakın olan siyasetçilerin Belarus'a davet edilmesi, uluslararası gözlemciler tarafından eleştiriliyor. Ülkedeki muhalefet ve insan hakları örgütleri, seçimlerin şeffaf ve adil olmadığını öne sürerken, Belarus’un dışarıya karşı imajını iyileştirmek için yapılan bu tür girişimler, eleştirilerin odağında bulunuyor.

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İSVİÇRE'NİN TUTUMU

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, bu tür ziyaretlerin rutin olduğunu ve İsviçreli politikacıların farklı ülkelerde yapılan seçimlerdeki gözlem faaliyetlerinin hükümetle bir ilişkisi olmadığını belirtti. Ayrıca, İsviçreli siyasetçilerin Belarus’a yapılan ziyaretlerin, yalnızca nezaket ziyaretleri olduğunu ve seçimlere dair bir müdahale anlamına gelmediğini vurguladı.

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