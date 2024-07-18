Lüks arabasıyla Finlandiya’dan Türkiye’ye gelen gurbetçiden pahalılık isyanı

Türkiye'deki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sadece ülkede yaşayan vatandaşları değil, gurbetçileri ve yabancı turistleri de isyan ettirdi.

Yerli vatandaşlar, özellikle tatil bölgelerindeki aşırı yüksek fiyatlardan dolayı Yunanistan'ı tercih ederken, memleket hasretiyle Türkiye'ye gelen gurbetçilerde ülkedeki pahalılıktan şikayetçi oldu.

"BURADA YAŞANMAZ BEN GİDİYORUM"

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise buna örnek niteliğinde.

Lüks arabasıyla Finlandiya’dan Türkiye’ye gelen gurbetçi, ülkedeki pahalılıktan yakınarak, "Türkiye çok pahalı burada yaşanmaz gidiyorum ben" ifadelerini kullandı.