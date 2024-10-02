Lüks araçta infaz

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lüks araçta infaz

Erzurum'da park halindeki lüks otomobilde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor.

Erzurum - Tortum kara yolu Söğütyanı Mahallesi yakınlarında 34 KBL 334 plakalı otomobilin yol kenarında park halinde beklediğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, sürücü koltuğunda başından vurulmuş erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin Timur Turan'a (26) ait olduğunu belirlendi.

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Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şahsın cesedini otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.

Otomobilin ön sol camında bulunan iki ayrı yerdeki kırık nedeniyle şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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