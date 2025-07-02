Lüks halı sahanın ihale fiyatı dudak uçuklattı

İstanbul'un en lüks ilçelerinden Sarıyer'in Tarabya semtinde bulunan ve halihazırda Tarabya Spor Kulübü'nün kiracısı olduğu arsa, ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Sarıyer Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 1078 numaralı ada ve 1 numaralı parselde yer alan, üzerinde 5 taşınmazın bulunduğu arsa için belirlenen ihale bedeli 458 milyon 401 bin 400 TL oldu.

ÜZERİNDE HALI SAHA BULUNUYOR

Satışa konu arazinin büyük bölümünde, kiracısının Tarabya Spor Kulübü olduğu halı saha yer alırken, spor kulübünün uzun süredir söz konusu taşınmazı kullandığı bilinmekte...

Mahkeme tarafından verilen ilanda, arazinin satışı için İlk ihalenin 26 Ağustos 2025’te başlayıp 1 Eylül’de tamamlanacağı, araziye alıcı çıkmaması durumunda ikinci satışın 23-30 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

ARAZİNİN ÜZERİNDE NE VAR?

Satış dosyasına göre taşınmazın üzerinde toplam 5 yapı yer alıyor.

Tarabya Spor Kulübü binası: Tek katlı baraka tarzında, 130 m² oturum alanına sahip.

Spor sahası: Çevresi çitle çevrili, aydınlatmalı ve suni çim zeminli 1.175 m²’lik alana yayılmış saha.

Mesken yapıları: Ahi Çelebi Caddesi üzerinde konumlanan, farklı büyüklüklerde 3 ayrı konut yapısı; biri villa tipi 160 m²’lik lüks yapı, diğerleri 140 m² ve 80 m² oturum alanına sahip meskenler.

Sosyal tesis: Çarmıklı Koru Evleri’nin arka cephesinde yer alan, betonarme, 90 m²’lik sosyal kullanım yapısı.