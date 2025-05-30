Lüks otomobil alevler içinde kaldı! Trafik felç oldu...

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki lüks bir otomobil alevlere teslim oldu. Araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 16.00 civarında Ataşehir Çamlıca Bağlantı Yolu’nda gerçekleşti.

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Yolda ilerleyen 34 MMC 653 plakalı BMW marka lüks otomobil, aniden başlayan yangınla alev alev yandı. Sürücü, aracı yol kenarında bırakıp kendini dışarı attı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi.

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İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışırken, aracın ön kısmı tamamen yandı.

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Polis ekipleri, bir süre yolu trafiğe kapattı.

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Bu nedenle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Yangının nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

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