Lüks otomobil alevler içinde kaldı! Trafik felç oldu...

Olay, saat 16.00 civarında Ataşehir Çamlıca Bağlantı Yolu’nda gerçekleşti.

Yolda ilerleyen 34 MMC 653 plakalı BMW marka lüks otomobil, aniden başlayan yangınla alev alev yandı. Sürücü, aracı yol kenarında bırakıp kendini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışırken, aracın ön kısmı tamamen yandı.

Polis ekipleri, bir süre yolu trafiğe kapattı.

Bu nedenle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.