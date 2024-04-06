Lüks villalar bayram etti

'Sıfır temaslı' tatilin haftalığına on binlerce lira ödeyen tatilcilerden sonra lüks villa turizmi daha geniş kesime hizmet vermeye başladı.

5 yıldızlı otellere alternatif olarak tercih edilen villalar, denize mesafesine, manzarasına, büyüklüğüne, havuz çeşidine göre değişiklik gösteriyor.

Ramazan Bayramı öncesinde rağbet gören villalarda, rezervasyonlar da dolma noktasına aşamasına geldi.

TAKSİT İMKANI BULUNUYOR

Taksitli seçeneklerin sunulması, ödeme kolaylığı ya da birkaç ailenin bir araya gelip ödemelerin bölünmesiyle otele alternatif tatil imkanı sunan villalarda, haftalığı 15 bin TL ile 200 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.

DOLULUK YÜZDE 80 CİVARINDA

Kaş'ta villa kiralama işi yapan Okan Karaman, "Şu anda yüzde 80 oranında doldu. Bayram boyunca da tamamen dolacağını öngörüyoruz. Konaklama ücreti 2 kişi, oda-kahvaltı 1000 lira ile 5 bin lira arasında değişen villalarımız olduğu gibi lüks villalarımızda da haftalığı 50 bin lira ile 100 bin lira arasında fiyatlar var" ifadelerini kullandı.

DÖVİZ ÜZERİNDEN PLANLAR YAPILIYOR

Lüks villa turizmi yapan işletmeci Hüseyin Kayır, planlamalarını döviz üzerinden yaptıklarını, bu yüzden yüksek fiyatlar olmadığı belirtti. Kayır, yüzde 100'lük kapasitenin yüzde 20'sini villa sahiplerinin oluşturduğunu iç pazarda bayrama olan ilginin, bu bölgeyi ciddi oranda etkilediğini söyledi.