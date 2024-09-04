Lüks yatla göçmen kaçakçılığı! Yöntemleri pes dedirtti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lüks yatla göçmen kaçakçılığı! Yöntemleri pes dedirtti

Marmaris açıklarında lüks yatla düzensiz göçmenleri turist kimliğiyle yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör ve 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığının idaresinde jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin birlikte düzenlediği operasyonla Yunanistan’a yasadışı yollardan düzensiz göçmenlerin turist kimliğinde kaçırılacağı bilgisini aldı.

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Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tespit edilen lüks yatı izlemeye aldı. Denize açılan lüks yat Marmaris Orhaniye Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Lüks yatta yapılan aramada düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör ve yatta bulunan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

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Gözaltına alınan organizatörler işlemlerini sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 44 düzensiz göçmen ise işlemlerinin sonrasında Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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