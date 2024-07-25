Lüksemburg'un bayrak taşıyıcıları belli oldu

Masa tenisi yıldızı Ni Xia Lian ve gülle atma sporcusu Bob Bertemes, Cuma günü Paris Oyunları'nın açılış töreninde Lüksemburg bayrağını taşıyacak. Her ikisi de atletik yetenekleri ve bugüne kadarki başarılı kariyerleri nedeniyle seçildi. Bu, Ni Xia Lian için altıncı Olimpiyat olacakken, Bob Bertemes'in ikinci kez zafere ulaşması bekleniyor.

Lüksemburg Olimpiyat ve Spor Komitesi (COSL), Paris'teki Olimpiyat köyünden çoğunlukla memnun olduklarını açıkladı. Yiyeceklerin kalitesi ve miktarıyla ilgili sorunlara rağmen, köyün açılmasından bu yana iyileştirmeler olduğunu söylediler. Conzemius, Cuma günü Oyunların başlamasından önce sporcular için ulaşımın birkaç başlangıç ​​sorunu yaşadığını, uzun kuyruklar ve nereye gittiklerini bilmeyen sürücüler olduğunu sözlerine ekledi. Ancak Lüksemburg heyeti o zamandan beri organizatörler ve IOC ile iletişim halinde.