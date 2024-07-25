Lüksemburg'un bayrak taşıyıcıları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lüksemburg'un bayrak taşıyıcıları belli oldu

Ni Xia Lian ve Bob Bertemes, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreninde Lüksemburg'un bayrak taşıyıcıları olarak seçildi.

Masa tenisi yıldızı Ni Xia Lian ve gülle atma sporcusu Bob Bertemes, Cuma günü Paris Oyunları'nın açılış töreninde Lüksemburg bayrağını taşıyacak. Her ikisi de atletik yetenekleri ve bugüne kadarki başarılı kariyerleri nedeniyle seçildi. Bu, Ni Xia Lian için altıncı Olimpiyat olacakken, Bob Bertemes'in ikinci kez zafere ulaşması bekleniyor.

Lüksemburg Olimpiyat ve Spor Komitesi (COSL), Paris'teki Olimpiyat köyünden çoğunlukla memnun olduklarını açıkladı. Yiyeceklerin kalitesi ve miktarıyla ilgili sorunlara rağmen, köyün açılmasından bu yana iyileştirmeler olduğunu söylediler. Conzemius, Cuma günü Oyunların başlamasından önce sporcular için ulaşımın birkaç başlangıç ​​sorunu yaşadığını, uzun kuyruklar ve nereye gittiklerini bilmeyen sürücüler olduğunu sözlerine ekledi. Ancak Lüksemburg heyeti o zamandan beri organizatörler ve IOC ile iletişim halinde.

COSL, Lüksemburg'un sporcularını desteklemek için Paris'te tam teşekküllü bir tıbbi ekiple birlikte bir üs kurdu. Sporcuların oyunlar sırasında hastalıktan kaçınmak için dikkatli olmaları gerektiğinden, Conzemius Paris'te sağlıklı kalmak için Covid önlemleri uygulayabileceklerini söyledi.

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