Lüksün teknolojiyle bütünleştiği otel. Giden dönmek istemiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Lüksün teknolojiyle bütünleştiği otel. Giden dönmek istemiyor
Kuzeydoğu Malezya’daki Langkawi Adası’nda bulunan The Datai Hotel, yapımından 25 yıl sonra yenilenmiş ve 5 villa eklenmiştir. Lüks otel lüksün doğayla iç içe olduğu bir cennet köşesinde yer almaktadır. Bölgede 535 farklı kelek türü yaşamaktadır

The Datai Hotel, Kuzeydoğu Malezya’daki Langkawi Adası’nda bulunan bir lüks oteldir. Bu otel, doğanın içinde konumlanmış ve kıyıdan 300 metre yükseklikte yer almaktadır. 2001 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü kazanmıştır. Yapımından 25 yıl sonra yenilenmiş ve 5 villa eklenmiştir. Otelin bulunduğu bölgede 535 farklı kelek türü yaşamaktadır.

The Datai Langkawi, Langkawi Adası’ndaki özel bir plajda yer alır ve ücretsiz Wi-Fi erişimine sahip lüks konaklama birimleri sunar. Tesis, golf sahası, yüzme havuzu ve tam donanımlı spa alanı ile hizmet vermektedir.

Otelin tüm odaları, özel balkonlu oturma alanları ve büyüleyici manzaralar sunmaktadır. En-suite banyolarda giyinme alanı ve küvet bulunmaktadır. Ayrıca ücretsiz olarak kullanılabilen dağ bisikletleri de mevcuttur.

Otelin dışında, yağmur ormanında yer alan açık hava restoranı Gulai House’ta Malezya ve Hint mutfağının tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca, Batı mutfağı ve Tay lezzetleri de sunan diğer restoranlar da mevcuttur. The Datai Langkawi, Langkawi Uluslararası Havalimanı’na arabayla 40 dakika mesafededir.

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