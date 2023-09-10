Lula Putin'in bir sonraki G20 zirvesinde tutuklanmayacağının garantisini verdi

Brezilya Cumhurbaşkanı Lula, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş suçları nedeniyle tutuklama emri olmasına rağmen Putin'in 2024'te Rio'ya gitme daveti alacağına dair güvence verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Lula Putin'in bir sonraki G20 zirvesinde tutuklanmayacağının garantisini verdi

Editör: Serhat Ağa

Lula, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024'te Rio de Janeiro'da yapılacak bir sonraki G20 zirvesine gitmesi halinde tutuklanmayacağını söyledi . Cumartesi akşamı Hint televizyon kanalı Firstpost'ta yayınlanan bir röportajda Lula, Kremlin başkanının, kendisini suçlayan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) Mart ayında çıkardığı tutuklama emrine rağmen Brezilya şehrine gitme daveti alacağına dair güvence verdi.

Lula, bu hafta sonu Yeni Delhi'de düzenlenen G20 zirvesinin oturum aralarında yaptığı konuşmada, " Size şunu söyleyebilirim ki, eğer ben Brezilya'nın başkanı olursam ve o da Brezilya'ya gelirse tutuklanması için hiçbir neden yok" dedi.

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