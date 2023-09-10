Lula Putin'in bir sonraki G20 zirvesinde tutuklanmayacağının garantisini verdi

Editör: Serhat Ağa

Lula, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024'te Rio de Janeiro'da yapılacak bir sonraki G20 zirvesine gitmesi halinde tutuklanmayacağını söyledi . Cumartesi akşamı Hint televizyon kanalı Firstpost'ta yayınlanan bir röportajda Lula, Kremlin başkanının, kendisini suçlayan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) Mart ayında çıkardığı tutuklama emrine rağmen Brezilya şehrine gitme daveti alacağına dair güvence verdi.