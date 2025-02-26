Lütfü Savaş, iktidara yakın üniversitede işe başladı

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın 'şaibeli olduğu' iddiasıyla dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Üsküdar Üniversitesi'nde işe başladığı ortaya çıktı.
Gazeteci Alican Uludağ, Lütfi Savaş'ın Üsküdar Üniversitesi'nde görev yaptığını duyuran ilk kişi oldu.
Uludağ paylaşımında "CHP'nin kurultayının iptali için dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kaybettiği seçimlerin ardından iktidara yakın Üsküdar Üniversitesi'nde işe başlamış. Üsküdar Üniversitesi'nin kurucusu psikolojik harp uzmanı Nevzat Tarhan. Tesadüf mü?" ifadelerini kullandı.
Üsküdar Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nin akademik kadrosunda Savaş'ın kısa özgeçmişine de yer verildi.