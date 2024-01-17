Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Lütfü Savaşı yeniden aday gösterdi. Lütfü Savaş'a dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Lütfü Savaş kimdir? Lütfü Savaş kaç yaşında nereli?

LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?

Lütfü Savaş, 23 Mart 1965 tarihinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Dağdüzü köyünde dünyaya geldi. Eğitim hayatına başladığı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. Akademik kariyerine Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda görev alarak başlayan Savaş, 2007 yılında doçent ünvanını elde etti ve 2006-2008 döneminde Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevini üstlendi.

2009 Türkiye yerel seçimlerinde, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevinden ayrılarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Antakya Belediye Başkanı adayı oldu ve %47.3 oy oranıyla seçimleri kazanarak göreve başladı.

Ancak, 2014 Türkiye yerel seçimlerinde AKP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Sadullah Ergin'e karşılık olarak Savaş, AKP'den istifa etti. Aynı seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Savaş, %41 oy oranıyla Hatay'ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Lütfü Savaş, CHP Parti Meclisi tarafından 10 Ocak 2024 tarihinde bir kez daha Hatay için aday gösterilerek siyasi kariyerine devam etmektedir.