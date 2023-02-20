Lütfü Savaş'tan Şahan Gökbakar'a: Herkesten tek tek hesap sorulacak

Oyuncu Şahan Gökbakar, deprem felaketinde yıkılan ve müteahhidi yurtdışına kaçarken yakalanan Rönesans Rezidans'la ilgili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a eleştirilerde bulundu.

ŞAHAN GÖKBAKAR: HERKES SUSUYOR

Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Chpli Hatay Belediye Bşk. Lütfü Savaş, 2010-14 yıllarında, Akp Antakya belediye bşk. idi. 1500 kişinin mezarı Rönesans Rezidans Antakya'da 2013 yılında yapıldı. Yani sorumlulardan biri de Lütfü Savaş. Ama o dönem Akpli olduğu için, bu dönem de Chpli olduğu için herkes susuyor..." dedi.

"BELEDİYEMİZİN KESİNLİKLE HİÇBİR DAHLİ YOK"

Savaş ise bu sözlere şu yanıtı verdi: "Sevgili @sgokbakar bahsettiğiniz binanın ruhsatı Ekinciler Belde Belediye Başkanlığı tarafından 2012’de verilmiştir. Yani ben merkez ilçe belediye başkanı iken açılan ve belediyemizin kesinlikle hiçbir dahli olmayan bir binayla ilgili konu farklı yönlere çekilmektedir.

"TEK TEK HESAP SORULACAKTIR"

Böylesi bir felakette ihmali olan herkesten elbette tek tek hesap sorulacaktır, bunun peşini önce bir Hataylı olarak, sonra da belediye başkanı olarak asla bırakmayacağım."