Luton yönetimi Adebayo’ya yapılan ırkçı saldırıyı kınandı

Luton Town, forvet oyuncusu Elijah Adebayo’ya yapılan ırkçı saldırıyı sert bir dille kınadı. Sunderland’a 2-1 yenildikleri maç sonrası Instagram’da 26 yaşındaki oyuncuya ırkçı bir mesaj gönderildiği açıklandı.

Kulüp, bu mesajı polise bildirdiklerini ve Instagram’ın sahibi Meta’ya inceleme yapılması için ilettiklerini belirtti. Geçen yıl da benzer saldırılara maruz kalan Adebayo, sosyal medya üzerinden yapılan bu tür hakaretlerden bıktığını söylemişti.

Luton Town, “Bir yıl önce de söyledik, oyuncularımıza veya personelimize yapılan her türlü saldırıda her zaman yanlarında olacağız” dedi. Kulüp, saldırganın kimliğini tespit ettiklerini belirterek, “Ne zaman sona erecek?” diye sordu.