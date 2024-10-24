Luton yönetimi Adebayo’ya yapılan ırkçı saldırıyı kınandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Luton yönetimi Adebayo’ya yapılan ırkçı saldırıyı kınandı

İngiltere Championship ekiplerinden Luton Town, Elijah Adebayo’ya sosyal medya üzerinden gönderilen ırkçı saldırıları “iğrenç ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Bu mesajın polise bildirildiği ve Instagram’ın sahibi Meta’ya da inceleme yapılması için iletildiği belirtildi.

Luton Town, forvet oyuncusu Elijah Adebayo’ya yapılan ırkçı saldırıyı sert bir dille kınadı. Sunderland’a 2-1 yenildikleri maç sonrası Instagram’da 26 yaşındaki oyuncuya ırkçı bir mesaj gönderildiği açıklandı.

Kulüp, bu mesajı polise bildirdiklerini ve Instagram’ın sahibi Meta’ya inceleme yapılması için ilettiklerini belirtti. Geçen yıl da benzer saldırılara maruz kalan Adebayo, sosyal medya üzerinden yapılan bu tür hakaretlerden bıktığını söylemişti.

Luton Town, “Bir yıl önce de söyledik, oyuncularımıza veya personelimize yapılan her türlü saldırıda her zaman yanlarında olacağız” dedi. Kulüp, saldırganın kimliğini tespit ettiklerini belirterek, “Ne zaman sona erecek?” diye sordu.

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