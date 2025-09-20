Lvbel C5’in Mustafa Sandal’a küfürlü sözleri tepki çekti

Lvbel C5 katıldığı YouTube programında ünlü Şarkıcı Mustafa Sandal'a küfürler ederek hakaret etti.

Öncesinde yaşadıkları polemik ile ilgili olarak konuşan Lvbel C5, Mustafa Sandal'a 'eskisin' diyerek ağır sözler söyledi.

'Hav hav' şarkısı ile tanınan isme Mustafa Sandal geçtiğimiz günlerdeki bir konserinde gönderme yaparak “Bir ara düşündüm, ‘Miyav Miyav’ diye bir şarkı mı yapsam? diye. Sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ dedim. İçime sinmedi” ifadelerini kullanmıştı.

'ONLARIN DEVRİ BİTTİ GÜLE GÜLE'

Lvbel C5 bu sözler üzerine Sandal'a cevap verdi. "Sen kime ne anlatıyorsun bana laf atıyorsun sana cevap verince ben sana laf atmış gibi köpürüyorsun uzaklaşsınlar laflarını da yiyip bu kadar mesaj atıyorlar sonra" diye konuşan şarkıcı, Sandal'ın sözleri ile ilgili olarak "bir şeyler demeye çalışıyor, onu bile okumadım,bıraksınlar artık bitti onların devri güle güle oğlum" diye konuştu. Sözlerinde sıklıkla küfür kullanan isim Sandal'ı 90'lı yıllarda şöhreti yakaladığı şarkısı ile eleştirdi.

'DEFOL'

'Onun arabası var güzel mi güzel' diye şarkı yapıyorsun 'onlar arkadan havlar' demiş birine bir şey yapıyorsun" diye sözlerine devam eden isim ünlü şarkıcıya 'saçmalık, eskiler turşu olduğu için deliriyor şuan herkes bize gelmeye çalışıyor gençler onu seviyor şansın yok eskisin defol" diyerek hareket etti.

Konuk olduğu programın sunucu Orkun Işıtmak'ın Lvbel C5'in küfürlü sözleri karşısında kahkalarla gülmesi ise ayrıca dikkat çekti.

'SEN SANAT MI YAPIYORSUN ŞİMDİ'

Sosyal medyada gündem olan sözlere tepkiler de geldi. İzleyiciler "Sıfır saygı, Sen sanat mı yapıyorsun şimdi?, Mustafa sandal otuz sene sonra da dinlenir ama seni kimse hatırlamaz!" gibi yorumlarda bulundular.

Lvbel C5" lakaplı rapçi Süleyman Burak Bodur geçtiğimiz mayıs ayında "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklanmıştı. Aynı ay içerisinde tahliye edilen ünlü rap’çi, mahkemede yaptığı savunmasında şarkı sözlerinde geçen sözleri kasıtlı olarak yazmadığını söylemişti.Lvbel C5, sadece sözlerin kafiyeleri uydurduğunu ve bunun bir suç olduğunu bilmediğini belirterek kendini savunmuştu.

Lvbel C5 verdiği konserlerde şarkılarını söylememesi sürekli playback yapması ile de sıkça gündeme geliyor.