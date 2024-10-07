Lyon-Beşiktaş maçında karar verildi! UEFA açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lyon-Beşiktaş maçında karar verildi! UEFA açıkladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında deplasmanda Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek. Alınan karar gereği Beşiktaş taraftarı maçta olmayacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında deplasmanda Olympique Lyon ile karşılaşacak.

Siyah beyazlılar, Lyon Valiliğinin kararı sonrası Beşiktaş taraftarının deplasman tribünlerine alınmayacağını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama

"Lyon Valisi, Futbol Takımımızla Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmamasına karar vermişti.

Kulübümüzün söz konusu kararın gözden geçirilmesi için yaptığı girişimler doğrultusunda; Lyon Valiliği, Fransız Emniyeti, UEFA Güvenlik Birimi, Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörlüğü ve Türkiye NFIP’nin katılımıyla gerçekleşen güvenlik toplantısı neticesinde, 2017 yılında yaşanan ciddi olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski nedeniyle Lyon Valiliği’nin aldığı karar kesin olarak onandı.

Olympique Lyon – Beşiktaş müsabakasında taraftarlarımızın deplasman tribününde yer alamayacağını belirtir, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına söz konusu maç için seyahat programı yapılmaması hususunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

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