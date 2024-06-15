Maaşı kesilen emekliler sokak satıcılığına başladı

Taliban'ın Afganistan yönetimine geçmesinden önce ülkedeki yaklaşık 150.000 emekli devletten ayda yaklaşık 100 dolar maaş alıyordu ve emeklilik yaşı 65'ti.



Ancak Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden bugüne kadar maaşlarının ödenmemesi bazılarını açlığa mahkum etti. Nisan ayında Taliban'ın ruhani lideri Molla Hibetullah Ahundzade, hükümetine memurların maaşlarından emeklilik katkı paylarını kesmeyi durdurma emri vererek emeklilik sistemini ortadan kaldırdı. Akhundzada emeklilik sistemin "İslami olmadığını" ve "şeytani" olduğu yönünde fetva verdi.

Taliban'ın aldığı karar ile pek çok emekli geçimlerini sağlamak için sokak satıcılığına başladı. Afganistan'ın bazı bölgelerinde gerçekleştirilen protestolar, Taliban güçleri tarafından şiddetle bastırılıyor.