Maaşı kesilen emekliler sokak satıcılığına başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Maaşı kesilen emekliler sokak satıcılığına başladı

Yaklaşık 3 yıldan beri emekli maaşlarını alamayanlar çareyi sokak satıcılığı yapmakta buldu.

Taliban'ın Afganistan yönetimine geçmesinden önce ülkedeki yaklaşık 150.000 emekli devletten ayda yaklaşık 100 dolar maaş alıyordu ve emeklilik yaşı 65'ti.

Ancak Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden bugüne kadar maaşlarının ödenmemesi bazılarını açlığa mahkum etti. Nisan ayında Taliban'ın ruhani lideri Molla Hibetullah Ahundzade, hükümetine memurların maaşlarından emeklilik katkı paylarını kesmeyi durdurma emri vererek emeklilik sistemini ortadan kaldırdı. Akhundzada emeklilik sistemin "İslami olmadığını" ve "şeytani" olduğu yönünde fetva verdi.

Taliban'ın aldığı karar ile pek çok emekli geçimlerini sağlamak için sokak satıcılığına başladı. Afganistan'ın bazı bölgelerinde gerçekleştirilen protestolar, Taliban güçleri tarafından şiddetle bastırılıyor.

vbnmv.jpg

bb.jpg

Son Haberler
Arı kovanları içinde uyuşturucu yakalandı Yaşam
Arı kovanları içinde uyuşturucu yakalandı
Bodrumda 1 lahmacun bin lirayı buldu Gündem
Bodrumda 1 lahmacun bin lirayı buldu
Papa Francis yapay zeka işine el attı Dünya
Papa Francis yapay zeka işine el attı
Köyünden çıkıp Masterchef’e geldi. Jüriyi kendine hayran bıraktı Magazin
Köyünden çıkıp Masterchef’e geldi. Jüriyi kendine hayran bıraktı
Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu Gündem
Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu
Öğretmenlere yüzde 50 indirimli olacak Gündem
Öğretmenlere yüzde 50 indirimli olacak
Sabiha Gökçen üstünde türbülansa yakalanan kahraman kadın pilot ne yaptı Gündem
Sabiha Gökçen üstünde türbülansa yakalanan kahraman kadın pilot ne yaptı