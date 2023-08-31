Maaşları ödenmeyen maden işçileri açlık grevine başladı

Konuyu ilk olarak 27 Ağustos’ta İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan “Eski adıyla Adularya olan, 2016 yılında kayyum atanan, ardından TMSF’ye devredilen ve 2022 Aralık ayında Doruk Madencilik’e satılan iş yerinde çalışan emekçilerimizin dertleri son bulmuş değil.” sözleriyle gündeme taşımış şu ifadeleri kullanmıştı:

“İŞÇİLERİMİZİN MAĞDURİYETİ KATLANARAK DEVAM ETMEKTEDİR”

“Madende çalışan emekçilerimizin maaşları ödenmemekle birlikte ücretsiz izne zorlanarak işçilerimizin hakları gasp edilmektedir. Çalışanlardan kesilen bireysel ve icra kesintileri hesaplarına aktarılmayarak işçilerimizin mağduriyeti katlanarak devam etmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve geçim sıkıntısı ortamında evine bir lokma ekmek götürmek için canını dişine takan maden emekçilerimiz zor duruma düşürülmektedir. Emekli olan işçilerimizin kıdemleri ödenmemekte, enflasyon ortamında alacakları eriyip gitmektedir. Düzenli yapılmayan ödemeler ve işçilerimize tebliğ edilmeden çalışma yerleri değiştirilmektedir. Evine ekmek götürme gayesi içinde olan emekçilerimiz yer altında çalıştığı hâlde sigorta primleri ve alacakları yer üstü olarak gösterilerek hakları gaspa uğratılmaktadır.

“İŞVEREN TARAFINDAN GASP EDİLEN HAKLARI HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ”

Yürekli madencilerimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu geçmiş aylarda yaşadığımız deprem felaketinde en iyi şekilde gördük. Bu yürekli kardeşlerimiz bizlerin her zor anında yanında olurken, işveren tarafından gasp edilen hakları hiçbir şekilde kabul edilemez.

“HAKSIZLIĞIN KARŞISINDA DİRENİŞ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Buradan bu işin sorumlularına sesleniyoruz; Kömür madenlerinde ömürler sönmeden işçilerimizin hakları derhal verilmelidir. Bu sebeple emekçilerimiz haklarını alana kadar, Maden-İş Sendikasının almış olduğu grev kararını destekliyor, emekçilerimizin sorunu çözüme kavuşana kadar işçilerimize ses, haksızlığın karşısında direniş olmaya devam edeceğiz.

“BUGÜNDEN İTİBAREN AÇLIK GREVİ BOYUTUNA TAŞINDI”

Madencilik’te çalışan yüzlerce işçi, ödenmeyen maaş ve alacakları nedeniyle eyleme başladı. Konuyu ilk olarak gündeme taşıyan İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Doruk Madencilikte çalışan işçilerimizin 4 gündür yaptığı oturma eylemi, Ankara'ya yürüyüş talebinin engellenmesi sonucu bugünden itibaren açlık grevi boyutuna taşındı. Günlerdir sesini duyurmaya, hakkını almaya çalışan madencilerimizin mağduriyeti neden giderilmiyor? Haklarını arayan madencilerimizin feryadına kulak verin. Emeği ve alınteriyle çalışıp, rızkının peşinde olan maden işçilerimiz haklı mücadelelerinde yalnız değildir.” ifadelerine yer verdi.