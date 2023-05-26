Maç bitti Tolunay Kafkas özür diledi

Editör: Hamza Özalkuş

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Türkiye Kupası yarı final rövanşında Başakşehir ile 2-2 berabere kalıp elenerek finale yükselemedikleri için çok üzgün olduklarını vurgularken önemli açıklamalara imza attı.

"ÇOK AĞIR GELDİ"

Tolunay Kafkas, "Çok hak ettiğimiz bir maçtı. Çok üzgünüm. Bu büyük camiaya, başkana, sizlere bu finali yaşatmak isterdik" derken ligde kalmak için her şeyi yapacaklarının da altını çizdi.

Deneyimli teknik adam, "Maalesef futbolun içinde bunlar var. Kazandık derken eksik kalmak bize pahalıya mal oldu. İki maçta da oyun olarak kazanmamıza rağmen sonuç olarak kaybettik. Ligde çok rahat değiliz, 3 maçımız var. Lige tutunacağız" diye konuştu.

"AYNI TRABZON..."

Futbolculuk döneminde Trabzonspor'da oynarken 1995-1996 sezonunda kaybettikleri şampiyonluğu hatırlatan Tolunay Kafkas, "1995-1996'da Trabzonspor'la futbolcuyken kaçırdığım şampiyonluk çok ağır gelmişti, büyük bir travmaydı. Bugün de aynı şekilde üzüldüm. Camiadan özür dileriz" dedi.



