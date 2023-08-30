Mac cihazlar için WhatsApp güncellendi: Sürükle-bırak desteği eklendi

WhatsApp, 2023 yılının başında Windows bilgisayarlar için yeni masaüstü uygulamasını yayınlamıştı. Mac kullanıcıları için de bir güncelleme yapan WhatsApp, 8 kişiye kadar görüntülü konuşmasına, 32 kişiye kadar sesli aramalara katılmasına imkan tanıyacak yeni güncellemesini duyurdu.

WhatsApp Mac uygulamasında kullanıcılar grup aramalarına arama başladıktan sonra da katılabiliyor, arama geçmişlerini görüntüleyebiliyor, uygulama kapalıyken bile gelen arama bildirimlerini alabiliyor. Kullanıcılar artık dosyaları kolayca bir sohbete sürükleyip bırakarak paylaşabiliyor.

DonanimHaber.com’da yer alan bilgilere göre; WhatsApp, Mac için yerel istemciyi bir süredir test ediyor. Herkese açık beta sürümü macOS 11 Big Sur ve üzeri sürümde çalışan Apple Silicon işlemcili Mac’ler için bu yılın başlarında yayınlanmıştı. Beta sürecinin ardından final sürümü yayınlandı. Mac için yeni WhatsApp, şimdilik whatsapp.com adresinden indirilebiliyor ancak yakında App Store’da da yer alacak.