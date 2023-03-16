Galibiyeti kutlarken sakatlandı

Amerikan Beyzbol Ligi MLB'de yeni sezon öncesinde Uluslararası Beyzbol Federasyonu tarafından düzenlenen World Baseball Classic'te Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Porto Riko, Dominik Cumhuriyetini 5-2 mağlup ederken takımın yıldız oyuncularından Edwin Diaz, galibiyet kutlamaları esnasında sakatlandı.

ABD basınında yer alan haberlerde Diaz'ın bugün MR'a gireceği ve sakatlığının durumunun belli olacağı ifade edildi.

Porto Riko'nun antrenörü Yadier Molina yaptığı açıklamada, "Nasıl sakatlandığını görmedim. Galibiyeti kutlarken Edwin'in yerde olduğunu gördüm. Nasıl hareket edeceğimi ve ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Bu durum çok üzücü." dedi.

MLB takımlarından New York Mets de Diaz'ın sağlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yayımlarken açıklamada, "Edwin, World Baseball Classic maçında sağ dizinden sakatlandı ve kontrolden geçecek." ifadelerine yer verildi.