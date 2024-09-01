Maç sonu yıldız futbolcuya saldırdılar. Arabanın camlarını indirip parasını çaldılar

İtalya Serie A’nın 3. Hafta mücadelesinde Napoli ve Parma karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Napoli rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

MAÇ SONU SALDIRGANLARIN HEDEFİ OLDU

Karşılaşmanın ardından otele dönmek üzere kendisini bekleyen minibüse binen Napolili yıldız David Neres bir anda neye uğradığını şaşırdı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcu minibüste saldırganların hedefi oldu.

SAATİNİ VE 25 BİN EUROSUNU ALDILAR

Stadın hemen dışında bekleyen saldırganlar minibüs harekete geçmeden hemen önce gelerek camları kırdı. Kırık camın arasından Neves’e silah doğrultan saldırganlar tehditler eşliğinde oyuncunun kolundaki saati istedi. Saldırganlar saatin yanı sıra araçtaki 25 bin euroyu da çalarak motosiklet ile oradan uzaklaştı. İtalyan polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

1 HAFTA ÖNCE TRANSFER OLMUŞTU

David Neves bu olaydan sadece1 hafta önce Napoli’ye transfer olmuştu.